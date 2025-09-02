Неофициальная версия игры выйдет 15 сентября.

Фанатский проект The Crew Unlimited, который восстанавливает работу первой части The Crew после закрытия её серверов 31 марта 2024 года, выходит 15 сентября.

Группа энтузиастов последние полтора года занималась созданием кастомного эмулятора серверов, чтобы вернуть игре полноценную работоспособность на ПК. Сейчас разработчики находятся на финальной стадии тестирования и готовят релиз версии 1.0.

История проекта напрямую связана с недовольством сообщества. Многие игроки были возмущены решением Ubisoft отключить сервера без возможности хотя бы в ограниченном виде продолжить играть.

После критики компания пообещала внедрять офлайн-режимы в будущих играх серии. В июне инсайдер Том Хендерсон также сообщил, что Ubisoft одобрила разработку новой части The Crew.

История с The Crew привела к появлению огромного движения Stop Killing Games, которое выступает за то, чтобы разработчики гарантировали вечную поддержку одиночных проектов. Совсем скоро инициативу рассмотрят в Европейском Союзе.

Ранее мы рассказывали, что Atari выкупила права на 5 игр Ubisoft, чтобы перевыпустить их на современные платформы. Также возможно, что компания планирует превратить эти игры в целые серии.

