Петиция обязует разработчиков игр гарантировать постоянный доступ игроков к играм, даже в случае прекращения поддержки проекта.

Инициатива Stop Killing Games, созданная игроками в ответ на отключение серверов The Crew от Ubisoft и других онлайн-игр, преодолела отметку в 1 миллион подписей. Это позволило вынести её на рассмотрение Европейского союза.

В рамках Европейской гражданской инициативы (ECI) сбор подписей был признан успешным. По регламенту, после достижения миллиона голосов запрос должен быть рассмотрен официальными структурами ЕС.

Сейчас проводится предварительная проверка на дубли: некоторые пользователи подписывали петицию повторно. Однако служба IT Европейского союза уже подтвердила, что такие случаи просто учитываются как один голос.

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Что такое Stop Killing Games

Цель Stop Killing Games - обязать разработчиков игр гарантировать работоспособность сетевых проектов даже после завершения поддержки. К примеру, сделать сервера публичными, чтобы игроки после закрытия могли поднимать собственные локальные сети.

Кампанию начал блогер Росс Скотт весной 2024 года после того, как Ubisoft отключила сервера The Crew, игры, в которую невозможно играть без подключения. Для владельцев это означало потерю доступа к купленному продукту.

Инициативу поддерживают известные инфлюенсеры, такие как PewDiePie, Cr1TiKaL, xQc и jacksepticeye. В то же время, есть критики, которые заявляют, что публичные сервера представляют серьёзную опасность для самих же игроков.

Ранее в GOG заявили, что приобретённые в их магазине игры нельзя отобрать. Компания ответила на обновление политики лицензирования Valve в Steam.

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