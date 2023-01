Теория на основе многочисленных подсказок в первом эпизоде оказалась правдивой.

Еще до выхода первого эпизода экранизации The Last of Us создатели шоу предупреждали, что придумали новый способ распространения вируса для большей правдоподобности вселенной в сериале. И недавно посетитель форума Reddit под псевдонимом anagnost разгадал, как именно кордицепсная церебральная инфекция заразила подавляющую часть человечества в картине. Внимание: далее в новости следуют спойлеры к сюжету дебютного эпизода.

Как написал энтузиаст, все дело в муке и продуктах питания, которые из нее изготавливаются. Во время завтрака Сара, Джоэл и Томми услышали о беспорядках в Джакарте, столице Индонезии. Там находится крупнейший в мире мукомольный завод. А в тропических лесах страны широко распространен кордицепс, что подтверждено научными исследованиями.

При этом главные герои не заразились, так как не употребляли мучных изделий. Сара не нашла мучную смесь для блинчиков, ведь Джоэл забыл ее купить. В результате главные герои завтракали яичницей.

Джоэл отказался от выпечки соседей из-за соблюдения диеты Аткинса. Она была популярна в 2000-х и ограничивает употребление углеводов. А Сара не захотела брать печенье из-за изюма. Зато бабушка, которую навестила девочка, его съела. Спустя несколько часов старушка превратилась в зомби – изо рта у нее торчали усики, которые показывают начало трансформации.

В первом эпизоде демонстрируется день рождения Джоэла. Главный герой обещал купить торт, но забыл это сделать. Так что герои снова не съели мучной продукт. А позже ночью в Остине произошла вспышка пандемии, однако Джоэл с Сарой остались здоровы.

Теория anagnost получила несколько подтверждений. В честь релиза первой серии создатели шоу выпустили подкаст. Когда в нем упомянули печенье, то шоураннер Крейг Мазин заявил, что в эпизоде оставили "много хлебных крошек, на которые можно обратить внимание".

А позже в Великобритании опубликовали рекламное промо следующей серии. И в нем присутствует фрагмент, где Джоэл объясняет Элли, как произошло заражение. Главный герой подтверждает, что причиной стала мука: "Люди купили эту еду в четверг, съели вечером, а в пятницу — заболели".

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

