Отдельные кадры в точности повторяют фрагменты из первоисточника.

Сериал The Last of Us от HBO и Sony сильно понравился как критикам, так и зрителям. Один из аспектов, за который шоу похвалили, — это точность адаптации. Картина во многом наследует игру и даже детально повторяет отдельные кадры. Это подтверждает сравнение сериала с творением Naughty Dog.

Фрагменты из шоу и интерактивной версии The Last of Us сопоставили журналисты издания IGN в недавнем ролике. Видео в очередной раз доказывает, что создатели экранизации с большим уважением отнеслись к игре. Ключевые для повествования кадры перенесены на малые экраны с предельной точностью. Это касается ракурсов, операторской работы и всяких небольших деталей. Реплики героев в такие моменты тоже взяты из игры.

Ярким примером служит эпизод с побегом, когда в Остине началась активная волна заражения. Главный герой Джоэл с дочерью Сарой и братом Томми пытались выбраться из города. В момент побега на машине отдельные кадры демонстрируются из салона автомобиля от лица девочки, как это сделано в игре.

То же самое касается горящей фермы знакомого Джоэла и Томми. Персонажи проезжают мимо здания и упоминают его. Аналогичный акцент сделан в первоисточнике.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

