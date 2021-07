Изначально разработчики придумали другой источник вдохновения для татуировки мотылька на руке главной героини.

В The Last of Us Part II нашли вырезанный диалог, который проливает свет на происхождение татуировки у Элли – главной героини игры.

Пользователь под ником taegukie на форуме Reddit сообщил, что собрал из неиспользованных фраз диалог между Джоэлом и Элли. Предполагается, что разговор между героями происходил в одном из флешбеков – в главе 17 под названием "Найденные струны" (Finding Strings).

В беседе Джоэл упоминает голограмму, принадлежащую доктору Даниеле Стар – персонажу вымышленного комикса Savage Starlight, коллекционную карточку которого можно найти в игре. Джоэл предполагает, что эта голограмма вдохновила Элли на создание татуировки в виде мотылька.

"Джоэл: Я заметил, что ее, э-э-э, голограмму… Штука с карты. Так вот откуда взялась твоя татуировка?

Элли: Ух… Возможно... Осуждаешь?

Джоэл: Просто интересно.

Элли: Лжец!

Джоэл: Ну, как я и сказал, я не осуждаю. Я думаю, мотылек красивый"

Видимо, в итоге разработчики решили остановиться на другом варианте происхождения татуировки Элли. Тот самый мотылек появился на гитаре Джоэла. Что, судя по всему и вдохновило Элли сделать себе такое тату.

Напомним, The Last of Us Part II вышла в июне 2020-го, став лидером по количеству наград "Игра года". У нее их более 300. В этом году канал HBO запустил производство сериала по мотивам первой части игры. Съемки проходят в Канаде. Главные роли в шоу играют Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рамзи (Элли). Ранее эти актеры вместе снимались в сериале "Игра престолов".

Автор: Сергей Коршунов