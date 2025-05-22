Самые важные июньские праздники в Украине: когда отдыхаем и что отмечаем

Рассказываем, какие профессиональные, праздничные и памятные дни будут в первый месяц лета.

В Украине праздники в июне 2025 включают в себя множество важных дней. Самые главные из них - Троица и День Конституции. Кроме того, в первый месяц лета чтят день скорби и памяти жертв войны в Украине.

Праздники и памятные дни в июне

Рассмотрим ближайшие праздники в Украине, а также какая у них предыстория.

1.06 - День защиты детей, День сотрудников местной промышленности, День сотрудников водного хозяйства

Первый праздник отмечают с 1950-го года в десятках стран по всему миру. В связи с этим для детей часто проводят множество развлекательных мероприятий. В ООН защиту жизни, прав и здоровья детей считают одним из важнейших направлений.

Видео дня

Оставшиеся два - это профессиональные праздники, которые отмечают в первое воскресенье июня. По этому случаю поздравляют представителей этих профессий.

4.06 - День (международный) невинных детей, ставших жертвами агрессии, День хозяйственных судов

Первый отмечают с 1983 года. День выбрали неспроста - он совпадает с датой налета авиации Израиля на ряд ливанских городов. В результате бомбардировок погибло множество людей, включая детей.

Второй праздник - профессиональный.

5.06 - День (всемирный) охраны окружающей среды

Этот день отмечают с 1972-го, чтоб привлечь внимание к проблемам природы.

6.06 - День журналиста

В этот день 1992-го Союз журналистов Украины приняли в ряды Международной федерации журналистов. Дату отмечают с 1994 года.

8.06 - Троица 2025, День (всемирный) океанов

Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, а потому дата празднования каждый год меняется.

Учреждение дня океанов связано с борьбой за экологию и сохранение разнообразия морских жителей.

9.06 - День (международный) друзей

12.06 - День работников фондового рынка

14.06 - День (всемирный) донора крови

Его отмечают в день рождения австрийского врача Карла Ландштейнера, который в свое время открыл группы крови.

17.06 - День (всемирный) борьбы с опустыниванием и засухой

18.06 - День участкового инспектора полиции

19.06 - День фермера

20.06 - День (всемирный) беженцев

22.06 - День скорби и памяти жертв войны в Украине

Годами в этот день отдавали дань уважения тем миллионам людей, которые погибли на полях сражений времен Второй мировой. Однако в наше время это приобрело более трагичный смысл, ведь тысячи украинцев гибнут в новой войне на наших землях.

23.06 - День государственной службы ООН, День государственной службы Украины

25.06 - День (международный) моряка, День таможенника Украины

26.06 - День (международный) поддержки жертв пыток

28.06 - День Конституции Украины

Первую Конституцию создал Филипп Орлик еще в 1710 году, однако она так и не вступила в силу.

Спустя 200 лет, в 1918 году Центральная Рада УНР приняла вторую в нашей истории Конституцию. После переворота Скоропадского документ отменили. Во времена Советского союза у нашей Конституции было несколько редакций, а современный сборник законов Украины приняли в 1996 году.

28 июня мы празднуем 29-й день Конституции.

Выходные дни в июне

К сожалению, до конца военного положения праздники в июне не дадут никаких дополнительных выходных дней.

В первый месяц лета украинцы будут работать 21 день, а отдыхать - оставшиеся девять.

В то же время сами праздники и памятные дни никто не отменял. Их продолжают праздновать, но более скромно и без пышных мероприятий.

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