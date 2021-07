С помощью декораций канал HBO превратил канадский Форт Маклауд в американский город Остин, где и происходят события из пролога игры.

Съемки серила по мотивам игры The Last of Us уже полным ходом идут в канадском городе Форт Маклауд. Ранее об этом сообщали СМИ Канады, а сегодня в Сеть попали новые кадры со съемочной площадки.

Фотографиями со съемок поделились пользователи Твиттера.

Судя по кадрам, в Форт Маклауде HBO снимает пролог. На фото видно людей и технику с надписями: "Полиция Остина". А именно в Остине, штат Техас, начинался сюжет игры – там жил главный герой Джоэл со своей дочкой Сарой.

Съемочная команда значительно изменила фасады многих зданий и поменяла вывески магазинов в Форт Маклауде.

Напомним, что основную часть сериала будут снимать в Калгари, еще одном канадском городе провинции Альберта. На производство всего сериала HBO выделил более $100 миллионов. Съемочный процесс займет 11 месяцев.

The Last of Us – актеры и сюжет

Экранизация расскажет о недалеком будущем, где по миру пронеслась пандемия мутировавшего гриба-паразита кордицепс, превращающего людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший в начале эпидемии дочь. Ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту.

Джоэла и Элли сыграют Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались в сериале от HBO, в частности в "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также принимает участие автор оригинальной игры – глава студии Naughty Dog Нил Дракманн. Режиссерские кресла займут по меньшей мере пять постановщиков, среди которых Кантемир Балагов, Али Аббаси и Ясмила Жбанич.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов