В определенный момент игра просто стала слишком большой, вспоминают в CD Projekt RED.

В честь десятилетия The Witcher 3 студия CD Projekt RED продолжает вспоминать забавные истории о разработке игры и ее ранних версиях. Оказывается, и до того большая игра могла быть еще больше, пишет PC Gamer.

На ранних этапах разработки игровой мир был практически пустым – за исключением квестов, в нем почти не было контента. Это не устроило руководство, и было принято решение "оживить" карту и наполнить ее точками интереса – знаменитыми "вопросиками".

Но вскоре возникла другая проблема: игра стала слишком большой. Тогда студия приняла трудное решение – часть сюжетных линий пришлось вырезать. Одной из "жертв" стала квестовая линия, в ходе которой Геральт присоединяется к Дикой Охоте в качестве шпиона, чтобы понять суть и мотивы потусторонних всадников. К сожалению, что из этого могло выйти, геймеры уже никогда не узнают.

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Также разработчики вспоминают, что хотели намного больше связать "Дикую охоту" со второй частью, а еще не планировали изначально добавлять Гвинт в проект, но придумали правила для него всего за три дня.

Напомним, оригинальный релиз "Ведьмак 3: Дикая Охота" состоялся 19 мая 2015 года на Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Сейчас полное издание игры со всеми DLC можно купить за 229 грн. Акция будет действовать до 25 мая.

Трейлер к 10-летию "Ведьмака 3: Дикой охоты"

Напомним, в прошлом году "Ведьмак 3" получил редактор, позволяющий создавать новый контент, по сути дав "народным умельцам" безграничную свободу. Также CD Projekt RED провела конкурс среди поклонников игры, выбрав лучшие сюжетные модификации.

Что касается The Witcher 4, то у игры пока нет ни даты выхода, ни релизного окна. Почти наверняка раньше 2027 года ее ждать не стоит. CD Projekt обещает сделать игру масштабнее, чем Cyberpunk 2077 и третий "Ведьмак".

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