Акция продлится до 29 мая, 18:00 по киевскому времени.

Компания Epic Games продолжает наполнять библиотеки пользователей EGS бесплатными играми. На этот раз все посетители сервиса могут получить три проекта: Sifu, Deliver At All Costs и Gigapocalypse.

Акция продлится до 29 мая, 18:00 по киевскому времени. Какие игры магазин начнет раздавать через неделю, пока неизвестно.

Подробнее о бесплатных играх

Sifu – это экшен с элементами beat 'em для любителей фильмов с Брюсом Ли и тяжелых испытаний. После каждой гибели главный герой стареет, и когда он достигает определенного возраста, то воскрешения заканчиваются. Остается только один вариант – начинать уровень заново. По мнению многих, это одна из лучших игр 2022 года.

Видео дня

Deliver At All Costs – веселый экшен от Konami про доставку необычных грузов. Например, гигантского марлина или атомную бомбу, которая вот-вот взорвется. Примечательно, что игра вышла сегодня и сразу попала в бесплатную раздачу.

Gigapocalyps – пиксельный экшен про огромных монстров, каждый из которых обладает своими уникальными способностями. В Steam проект собрал 93% положительных отзывов.

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