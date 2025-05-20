Netflix анонсировал начало работ над анимационным шоу по мотивам популярной мобильной стратегии Clash of Clans.
Руководит сериалом Флетчер Мулс, он уже знаком с этой вселенной: именно он снял ряд трейлеров по Clash of Clans, которые собирали миллионы просмотров на YouTube. Производством займётся канадская студия ICON Creative Studio.
Подробности сюжета и формат сериала пока неизвестен. Но не исключено, что первые материалы представят в рамках Netflix Geeked Week, на этом мероприятии традиционно делятся новостями по гиковским и игровым франшизам.
Проект пока на стадии предпродакшена, так что премьеры раньше второй половины 2026 года ждать не стоит.
Ранее мы рассказывали, что Netflix готовит фильм по Gears of War, а снимет его режиссёр "Дэдпула 2" и "Джона Уика". Сценарий напишет автор фильмов "Дюна" Дэни Вильнёва.