Эксперт по уборке советует использовать средство, которое часто встречается на кухонной полке.

Холодильник давно стал привычной техникой, которая есть в каждом доме и квартире. Он позволяет долго хранить продукты свежими, а потому особенно неприятно, когда внезапно там начинает плохо пахнуть. Это не только отбивает аппетит, но и может изменить аромат продуктов в плохую сторону.

Ранее мы рассказывали, чем мыть холодильник после разморозки.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Хотя сода от запаха в холодильнике - популярный и доступный способ, в некоторых случаях она не справляется и после уборки стойкий затхлый запах может остаться.

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В связи с этим часто прибегают к использованию уксусной воды или специальных ароматизаторов. Однако эксперты по уборке рекомендуют более простую и дешевую альтернативу, которую часто можно встретить на полке в кухонном шкафу.

Специалист по уборке и основатель Daily Poppins Найджел Бирман рассказал изданию Еxpress, что простые сухие овсяные хлопья очень эффективны в борьбе с неприятными запахами. Они легко поглащают ароматы и избыточную влагу.

"Они действуют как натуральная губка, удерживая запахи внутри себя и не давая холодильнику стать затхлым. Это способ сохранить свежесть без химикатов, и он почти ничего не стоит", - подчеркнул Бирман.

По данным опроса Cinch Home Services, более 21% людей часто откладывают мытье холодильника во время уборки на потом. А потому использование овсянки для поддержания чистоты и свежести является очень полезным лайфхаком.

Нужно поместить сухую овсянку в открытую банку и поставить ее на полку в холодильник или фреш-зону. Она будет эффективной в течение одной-двух недель. Постепенно овес впитает лишнюю влагу и уберет ароматы пищи и застоявшихся овощей.

После использования хлопья можно выбросить в компост, чтоб потом использовать в качестве удобрения. Благодаря этому метод является практически безотходным.

Также Бирман рекомендовал нанести несколько капель эфирного масла лаванды или лимона в овес, чтоб дополнительно ароматизировать пространство.

Этот способ можно использовать не только для борьбы с запахами в холодильнике, но и для шкафов и места под раковиной.

"Овсяные хлопья - недооцененный натуральный очиститель. Они мягкие, впитывающие и абсолютно безопасные для использования рядом с продуктами питания, что делает их идеальными для холодильника, где вы хотите избежать едких химикатов", - подчеркнул эксперт.

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