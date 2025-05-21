Один из работников Walmart всё ещё должен Михалу Новаковскому ужин.

Сегодня The Witcher 3 - культовая RPG, которой продолжают восхищаться и спустя 10 лет. Но на пути к статусу легенды проекту пришлось пройти через недоверие и скепсис.

Михал Новаковски, директор CD Projekt RED, в интервью PC Gamer признался: несмотря на успех The Witcher 2, для третьей части пришлось ходить по кабинетам, делать питчи и буквально выпрашивать доверие у крупных американских ритейлеров.

В начале 2010-х CDPR продавала идею "Ведьмак 3" на волне популярности Skyrim и "Игры престолов". Польская студия разъезжала по США с презентацией, где основная формула звучала просто: "Skyrim встречает Game of Thrones". Фраза, по словам Новаковски, срабатывала почти безотказно: людям нравилось, идея заходила. Но не всем.

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CDPR провела десятки встреч: дистрибьюторы, производители физических копий, розничные сети. Визиты в офисы Walmart, GameStop, бесконечные туры по штатам. И всё ради одного - убедить индустрию, что они могут сделать что-то масштабнее, чем Ведьмак 2:

"Мы встречались с одним парнем, бывшим сотрудником GameStop, который на тот момент работал в Walmart. Он прямо сказал: "Мне нравитесь вы, мне нравится идея, но это не взлетит. Ребята, вы не Bethesda. У вас нет истории успехов такого масштаба. Ведьмак 2 - хорошая игра, но вы просто не вытащите проект такого размера"".

Как признаёт сам Новаковски, он понимает скепсис: "Он был очень умный, опытный, и я понимаю, почему он тогда так подумал. Возможно, на его месте я бы сказал то же самое".

Новаковски даже заключил с этим скептиком пари: если "Ведьмак 3" хорошо продастся, тот угостит его ужином. Ужин в Арканзасе так и не состоялся. Но CDPR всё же доказала: вера в амбиции может быть сильнее консервативного опыта.

Ранее главный сценарист "Ведьмак 4" заявил, что абсолютно полностью уверен в успехе проекта. Марчин Блаха считает, что именно игры принесли вселенной "Ведьмака" популярность.

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