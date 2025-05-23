Существует два варианта, как получить загранпаспорт, находясь в Европе.

Из-за полномасштабной войны множество украинцев были вынуждены выехать из Украины. При этом у мужчин возникли дополнительные проблемы, связанные с потенциальным посещением родной страны и документами, в частности, как оформить загранпаспорт.

Юрист практики эмиграции Юридической компании "Приходько и партнеры" Александр Федорцов рассказал УНИАН, как получить загранпаспорт за границей украинцу и что для этого нужно.

Как получить загранпаспорт за границей

По словам Федорцова, есть два пути, которыми мужчины в Европе могут пойти, чтобы получить загранпаспорт:

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обратиться в консульство Украины за рубежом;

обратиться в представительство Государственного предприятия "Документ" в стране пребывания или в другом государстве, в котором оно есть (в Польше, Германии, Чехии, Словакии, Болгарии, Италии и Испании).

"Если человек решил обратиться в консульское учреждение, то первым его шагом должна быть регистрация на прием, и это можно сделать онлайн через платформу "еКонсул". Чтобы попасть на прием в ГП "Документ", также нужно стать в электронную очередь (зарегистрироваться можно на официальном сайте предприятия)", - добавил юрист.

Он отметил, что в большинстве консульств для оформления загранпаспорта просят выписку из Резерв+ со сформированным QR-кодом.

Федорцов рассказал также, можно ли получить загранпаспорт без военного билета. Так, если обращаться в представительство ГП "Документ" в Европе, чтобы оформить загранпаспорт, то предоставлять бумажный военно-учетный документ или выписку из Резерва не нужно, поскольку это госпредприятие проверяет информацию о мужчине в реестре "Оберіг".

По словам Федорцова, если информации о мужчине нет в реестре, а после загрузки Резерва в нем высвечивается, что он не стоит на учете, то в таком случае ГП "Документ" передает о нем информацию и его автоматически ставят на воинский учет без визита в ТЦК и СП в Украине и прохождения ВВК, и лицо получает электронный военно-учетный документ, и после этого может продолжиться процедура оформления загранпаспорта. Кроме того, это госпредприятие может дистанционно обновлять военно-учетные данные мужчин.

"Самый проблематичный вариант, - это когда при проверке реестра "Оберіг" госпредприятие выясняет, что мужчине нужно уточнить военно-учетные данные, или он находится в розыске. В таком случае ГП не принимает документы на оформление загранпаспорта", - объяснил юрист.

Мужчинам для оформления загранпаспорта через "Документ" или консульство в Европе понадобятся:

Паспорт гражданина Украины.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, который закончился, или, возможно, который еще действителен, но срок его действия истекает. Согласно украинскому законодательству на руках можно иметь не более двух действительных загранпаспортов.

Еще им нужно будет заполнить заявление-анкету.

Можно ли получить загранпаспорт дистанционно

Как объяснил юрист, оформить загранпаспорт удаленно в Европе невозможно, для оформления паспортных документов требуется личное присутствие лица, которое хочет их сделать.

Стоит отметить, что для оформления загранпаспорта сдаются биометрические данные (образец подписи, фото, отпечатки пальцев), а дистанционно это сделать нельзя.

"Оформить загранпаспорт в Европе не смогут мужчины, которым нужно уточнить свои военно-учетные данные, а также те, которые находятся в розыске из-за нарушения воинского учета. Этим лицам необходимо лично обратиться в ТЦК и СП в Украине, чтобы решить проблемы с военным учетом", - подытожил Федорцов.

Теперь, зная, как получить загранпаспорт за границей, вы сможете уверенно пройти все этапы оформления и получить документ без лишних трудностей.

справка Александр Федорцов Юрист практики международной миграции, юридической компании "Приходько и партнеры" Александр Федорцов специализируется на вопросах миграционного права - оформление документов на территории Украины, стран ЕС (Румыния, Венгрия, Испания, Чехия).

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