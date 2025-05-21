Единственное действительно важное улучшение Playstation 5 - быстрые загрузки, говорит Акио Сакамото.

Прошли времена, когда смена консоли означала скачок в будущее. Сегодня это, скорее, косметический ремонт, чем инновационная разработка. По крайней мере так говорит Акио Сакамото, технический директор Kojima Productions.

В свежем интервью журналу EDGE Сакамото признал: разница между PS4 и PS5 - далеко не революция:

"Самое очевидное улучшение с технической точки зрения - это сокращение времени загрузки, но если быть честным, разница между этими двумя системами не так уж велика".

Да, разработка стала эффективнее, PS5 позволяет достигать тех же целей меньшими усилиями. Но вот уровень свободы вырос - и это, как ни странно, породило свои проблемы: "Разработчики теперь меньше ограничены, им не нужно придумывать костыли, чтобы мир работал. Но это привело к тому, что… они немного вышли из-под контроля".

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И это не только мнение Сакамото. Глава Xbox Фил Спенсер недавно заявил, что Xbox и Playstation стали слишком похожи и он хочет это изменить.

Релиз Death Stranding 2 запланирован на 26 июня. Игра станет эксклюзивом Playstation 5.

Ранее мы рассказывали, что в Death Stranding 2 будут играть новые песни группы Low Roar, вокалист которой скончался в 2022 году. Кодзиме предлагали самому доделать невышедший альбом, но тот отказался.

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