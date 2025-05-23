Пользователь сможет менять масштаб своего мира – от космоса до клеточной структуры.

В Японии появилась новая версия тамагочи, в котором нужно заботиться не об одном, а сразу о целой планете виртуальных существ. Об этом сообщает издание The Verge.

Новинка оснащена цветным экраном и уникальным колесиком на корпусе, позволяющий менять масштаб с космического до клеточного, а если соединить два устройства, то их жители начнут дружить и размножаться: за счет механики скрещивания обещают 50 000 видов зверьков.

Игроки смогут исследовать три экосистемы: сушу, воду и небо. Какая из них станет первой, зависит от цвета купленной версии Tamagotchi Paradise, впрочем, по мере прохождения можно разблокировать все три поля. Каждое поле влияет на развитие персонажей.

Видео дня

Запуск Tamagotchi Paradise в Японии состоится 12 июля 2025 года. Стоимость гаджета составит 45 долларов (~1800 грн).

Tamagotchi Paradise – не первая тамагочи "нового поколения". В 2021 году японская компания Bandai Namco представила устройство под названием Tamagotchi Smart. Игрушка выполнена в форм-факторе смарт-часов и получила шагомер, сенсорное, а также голосовое управление.

Как УНИАН уже рассказывал, в течение 2025 года выйдет пять телефонов под брендом Nokia, после чего легендарный бренд умрет навсегда.

Вас также могут заинтересовать новости: