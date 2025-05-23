В Японии появилась новая версия тамагочи, в котором нужно заботиться не об одном, а сразу о целой планете виртуальных существ. Об этом сообщает издание The Verge.
Новинка оснащена цветным экраном и уникальным колесиком на корпусе, позволяющий менять масштаб с космического до клеточного, а если соединить два устройства, то их жители начнут дружить и размножаться: за счет механики скрещивания обещают 50 000 видов зверьков.
Игроки смогут исследовать три экосистемы: сушу, воду и небо. Какая из них станет первой, зависит от цвета купленной версии Tamagotchi Paradise, впрочем, по мере прохождения можно разблокировать все три поля. Каждое поле влияет на развитие персонажей.
Запуск Tamagotchi Paradise в Японии состоится 12 июля 2025 года. Стоимость гаджета составит 45 долларов (~1800 грн).
Tamagotchi Paradise – не первая тамагочи "нового поколения". В 2021 году японская компания Bandai Namco представила устройство под названием Tamagotchi Smart. Игрушка выполнена в форм-факторе смарт-часов и получила шагомер, сенсорное, а также голосовое управление.
Как УНИАН уже рассказывал, в течение 2025 года выйдет пять телефонов под брендом Nokia, после чего легендарный бренд умрет навсегда.