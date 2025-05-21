Apple наконец-то выполнила указание суда.

Fortnite снова доступен в App Store почти через пять лет после того, как Apple забанила игру на платформе за попытку обойти комиссию платёжной системы компании в 30%.

Напомним, в августе 2020 года Epic встроила в Fortnite собственную платёжную систему, минуя налог Apple. "Яблочные" такого не оценили и моментально удалили игру. Началась масштабная судебная процессия, в ходе которой Тим Суини и команда добивались права использовать альтернативные платёжные методы в приложениях.

Суд не дал Epic полной победы, но разрешил разработчикам направлять пользователей на внешние сайты для оплаты. Apple формально подчинилась, но тут же ввела новую комиссию на такие платежи и начала пугать пользователей сторонними системами.

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Весной 2025 года суд устал от этих игр и обвинил Apple в манипуляции. После этого Суини заявил, что готов к перемирию если Apple распространит такую модель на всю свою экосистему.

И вот сегодня Тим Суини официально сообщил в соцсетях: "Мы вернулись, друзья". Компании сообщили суду, что урегулировали конфликт, и игра вернулась в App Store.

Ранее мы рассказывали, что разработчиков Fortnite обвинили в нарушении закона США из-за голоса Дарта Вейдера в игре. Гильдия киноактёров утверждает, что покойный Джеймс Эрл Джонс не давал согласие использовать свой голос в видеоиграх.

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