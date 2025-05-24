В отличие от чипов Neuralink Илона Маска, эти будут вживляться проще и подключаться одновременно к нескольким частям мозга.

Секретный стартап босса Valve Гейба Ньюэлла, который занимается разработкой мозговых имплантов, пообещал выпустить свой первый нейрочип Starfish уже в этом году. Об этом пишет The Verge.

В отличие от чипов Neuralink Илона Маска, эти будут вживляться проще и подключаться одновременно к нескольким частям мозга. Размеры чипа должны составить всего 2×4×0,3 мм (против 23 мм у Neuralink), а энергопотребление – 1,1 мВт (против 6 мВт у Neuralink).

Ожидается, что чипы Starfish будут использоваться в лечении болезни Паркинсона и не только. Кроме того, создается версия для "выжигания" злокачественных опухолей.

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О создании нейроимпланта речь пока не идет. В перспективе Starfish планирует интегрировать нейрочип в имплант собственной разработки, который будет работать без батареи и передавать данные по беспроводной связи. Сейчас компания ищет партнеров, готовых использовать её технологию в своих продуктах.

Когда начнут испытания на людях, пока еще не говорят.

Меж тем надежный инсайдер Valve утверждает, что Half-Life 3 уже можно пройти от начала до конца. Сейчас команда сосредоточена на доработке и оптимизации, а релиз игры может состояться зимой 2025 года.

Напомним, в конце 2024 года состоялся релиз пролога "фанатской" версии Half-Life 3. За основу сюжета взят текст, опубликованный сценаристом Valve Марком Лейдлоу, в котором тот описал предполагаемые события третьего эпизода Half-Life 2.

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