В жизни он милейший парень, а ворчливость – лишь образ, - глава CD Projekt о Сапковском

Адам Бадовский рассказал о дружбе с автором саги о Ведьмаке и его отношении к играм.

Многие поклонники Ведьмачьей вселенной воспринимают ее автора, писателя Анджея Сапковского (Andrzej Sapkowski), как довольно ворчливого и циничного человека, и этот образ, как известно, сформировался не на пустом месте. Но глава CD Projekt Red Адам Бадовский в интервью PC Gamer представил пана Сапковского в несколько ином свете.

Хотя некоторые фанаты игр The Witcher не очень хорошо относятся к писателю, у Бадовски с ним сложились теплые и даже дружеские отношения. По словам разработчика, сварливый характер Сапковского это всего лишь часть образа.

Он очень умный парень, и как писатель он создал своего рода персону. В жизни он просто милейший человек, очень знающий. Мы с ним дружим, я регулярно навещаю Анджея. Мы ходим ужинать, отлично общаемся.

Тем не менее, в одном Сапковский абсолютно искренен – он действительно не интересуется видеоиграми и фокусирует все свое внимание на книгах.

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Он не играет в игры, но он знал о нашей игре и ее успехе, и старался ничего не комментировать. Эти два мира, по его мнению, не должны пересекаться – поделился Бадовский.

Бадовский не стал комментировать громкое разбирательство между студией и писателем, произошедшее в 2018–2019 годах. Тогда Сапковский потребовал дополнительные выплаты за коммерческий успех продаж игр по The Witcher – видимо, он и в самом деле знал об успехе студии.

The Witcher 3: Wild Hunt отмечает десятилетие с момента выхода. В честь годовщины CD Projekt RED опубликовала памятный трейлер и вспоминает забавные истории о разработке игры и ее ранних версиях. Так, к примеру, мы узнали, что из игры вырезали квест, где Геральт становился участником Дикой Охоты.

Что касается The Witcher 4, то у игры пока нет ни даты выхода, ни релизного окна. Почти наверняка раньше 2027 года ее ждать не стоит. CD Projekt обещает сделать игру масштабнее, чем Cyberpunk 2077 и третий "Ведьмак".

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