Песню из него вновь исполнила Синтия Харрелл, а за визуальную часть отвечал Кайл Купер.

За три месяца до релиза Konami выложила официальный вступительный ролик к Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Это обновленная версия одного из важнейших стелс-экшенов в игровой индустрии, созданного Кодзимой в период его работы в Konami.

Над трехминутным роликом, где Снейк скрывается от противников, используя для маскировки и выживания окружающую среду, работал дизайнер Кайл Купер, автор опенинга к оригинальной Metal Gear Solid 3.

Особое внимание привлекает обновленная версия заглавной композиции "Snake Eater" в исполнении Синтии Харрелл.

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Для сравнения: вот так выглядела оригинальная заставка для PlayStation 2, тоже созданная Кайлом Купером.

Обновленная версия Metal Gear Solid 3 Snake Eater получила современную графику, улучшенное управление и интерфейс, но сюжет и основа в нем не изменились.

Konami говорит, что хочет начать с ремейка Metal Gear Solid 3, поскольку это история происхождения Большого Босса. Если все пойдет хорошо, это может означать, что в будущем мы получим ремейки первой и второй части на Unreal Engine.

Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater состоится 28 августа на ПК и консолях. Ранее стали известны системные требования игры.

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