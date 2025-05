Теперь Керри Пател работает в игровой студии Netflix - Night School.

Геймдиректор Avowed Кэрри Пател покинула Obsidian после 12 лет работы в студии. Теперь она работает в Night School Studio, входящей в игровое подразделение Netflix.

Об этом стало известно из её профиля в LinkedIn. Пател пришла в Obsidian в 2013 году как сценаристка Pillars of Eternity, позже участвовала в создании DLC и продолжения, а также работала над The Outer Worlds и руководила дополнением Peril on Gorgon. Последним её проектом стала Avowed, где она выступила в роли геймдиректора.

Ранее Пател сообщала, что Microsoft осталась довольна показателями Avowed, однако после релиза она решила двигаться дальше. Её переход в Night School может выглядеть странным решением, учитывая не самую стабильную ситуацию с игровыми проектами Netflix, но студия известна своим акцентом на нарратив, а для Пател это вроде как органичное продолжение карьеры.

Night School Studio получила известность благодаря адвенчуре Oxenfree, вышедшей в 2016 году. В 2021-м студию выкупил Netflix, а в 2023-м она выпустила Oxenfree II.

Ранее мы рассказывали, что геймдиректор новой игры Playstation уволилась после тестов проекта. Fairgames должна стать игрой-сервисом, на подобии Concord.

