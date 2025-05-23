Также к работе привлекут Джорджа Р. Р. Мартин.

Bandai Namco анонсировала экранизацию одной из лучших игр последних лет – Elden Ring. Проектом занимается студия A24, а режиссером выступит Алекс Гарленд ("Из машины", "Аннигиляция"), пишет Deadline.

Также к работе привлекут Джорджа Р. Р. Мартина, который прописывал мифологию для оригинальной игры. Еще в прошлом году писатель намекал на возможность экранизации, а студия From Software говорила о желании развивать вселенную за пределами видеоигр.

Подробностей о сюжете и актерском составе пока нет – как и точной даты релиза. Сейчас Гарленд также работает над сценарием трилогии "28 лет спустя" для Sony – продолжением культовой зомби-серии, начатой в 2002 году.

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Напомним, оригинальная под руководством Хидетаки Миядзаки вышла в феврале 2022 года и стала настоящей культурной вехой в индустрии. На сегодня это самая награждаемая игра в истории.

В Elden Ring игроки исследуют огромный фэнтезийный мир, наполненный подземельями, монстрами и многослойной мифологией. Чтобы просто пройти игру нужно потратить 60-80 часов, а чтобы полностью исследовать мир – не менее 200 часов.

Напомним, 30 мая выходит кооперативный спин-офф Elden Ring: Nightreign. В отличие от оригинальной Elden Ring, в новом тайтле акцент сделан именно на кооперативном геймплее с командами до трех человек.

Также в разработке находится The Duskbloods. Это мрачный мультиплеерный экшен с элементами стимпанка и вампирской тематики, который выйдет торлько на Nintendo Switch 2.

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