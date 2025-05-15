Рассказываем, где искать работу и какие вакансии самые популярные.

Украинцы часто выбирают Польшу для трудоустройства, а после начала полномасштабной войны это явление стало еще более массовым. В связи с этим важно знать, как найти работу в Польше для украинцев и какие есть подводные камни.

Ранее мы рассказывали, какая средняя зарплата в Польше 2025.

Работа в Польше от прямых работодателей

Как указывается на официальном сайте правительства, для того, чтоб найти работу, нужно обратиться в местное бюро занятости. Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложение ePraca или позвонить на горячую линию по номеру 19524.

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Отмечается, что украинцы могут не только воспользоваться услугами по трудоустройству, сходить на консультацию, но и получить статус безработного. Им положено много разных форм помощи:

возмещение расходов по уходу за ребенком младше 7 лет;

возмещение затрат на трудоустройство;

профессиональное обучение;

софинансирование открытия бизнеса.

Кроме того, работу можно найти через Центральную базу вакансий. Портал доступен на украинском языке.

Как указывается на этом сайте, среди самых популярных вакансий:

продавец;

офисный работник;

помощник на кухне;

работник производства;

кладовщик;

хозяйственный работник.

Некоторые вакансии доступны для людей с инвалидностью.

Если же ознакомиться с сайтами по трудоустройству, то нередко встречается работа в Польше для украинцев с жильем. Предлагают как бесплатное, так и платное размещение. Иногда на работе обеспечивают и питанием.

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