Студии нужны геймдизайнеры и аниматоры для новой части серии.

На официальном сайте Ubisoft Milan появились свежие вакансии, напрямую связанные с разработкой новой части Rayman, причём речь идёт о проекте AAA уровня.

Сейчас студия ищет:

геймплейного 3D-аниматора, который будет создавать анимации для "престижного AAA-тайтла по бренду Rayman". Указывается, что кандидат должен иметь релевантный опыт;

старшего геймдизайнера с участием как минимум в двух вышедших проектах и умением работать с современными движками: Unreal Engine или Unity.

Это подтверждает, что игра будет основана на современном техническом фундаменте, а не на внутреннем движке Ubisoft прошлого поколения.

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Разработка новой игры по Rayman была официально подтверждена Ubisoft ещё осенью 2024 года, однако тогда сообщалось, что проект находится на очень ранней стадии. Сейчас, судя по открытым позициям, начинается формирование ключевой команды и переход к пре-продакшену или полноценной разработке.

Напомним, что последняя основная часть серии, Rayman Legends, вышла в 2013 году. После этого Рэйман лишь эпизодически появлялся в других играх.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft анонсировала новую игру по Might and Magic, но есть очень большой нюанс. Это будет Web3 стратегия с возможностью сохранить свою колоду карт в формате NFT.

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