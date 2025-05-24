Торт Птичье молоко - рецепты / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Когда речь заходит о десертах, пробуждающих ностальгию, Птичье молоко занимает почётное место. Этот десерт был настоящим хитом советских кондитерских и до сих пор вызывает восторг. Сегодня мы раскроем, как приготовить торт Птичье молоко по ГОСТу – в классическом, домашнем и желатиновом вариантах.

Торт Птичье молоко - советский рецепт

Десерт Птичье молоко – это не просто сладость, а гастрономическое путешествие в советское прошлое, когда вкусности были редкостью, а каждое пирожное воспринималось как праздник. Важны были не внешний блеск, а натуральность ингредиентов и любовь, с которой готовилось каждое блюдо. Этот торт воплощает эпоху, когда "вкус с детства" был эталоном, а рецепты передавались как драгоценность.

Для бисквита используйте следующие ингредиенты: два яйца, 100 граммов сахара и 100 граммов муки.

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Для суфле подготовьте: шесть белков, 200 граммов сахара, 100 мл воды, 4 грамма агар-агара, 200 граммов сливочного масла и 100 граммов сгущенного молока.

Для глазури вам понадобятся: 100 граммов шоколада и 50 граммов сливочного масла.

Пошаговый рецепт:

  • Приготовьте бисквит: взбейте яйца с сахаром до пышной консистенции, затем добавьте муку.
  • Выпекайте в форме при 180°C — 15 минут.
  • Готовим суфле: агар замочить, затем варить с сахаром до сиропа. Белки взбить, влить горячий сироп, затем ввести масло со сгущенкой.
  • На бисквит вылить суфле, охладить.
  • Покрыть глазурью. Готово!

Этот рецепт Птичьего молока для тех, кто ценит подлинный вкус детства. Мягкий бисквит, воздушное суфле и тонкая шоколадная глазурь — классика, которая возвращает в советскую кондитерскую с первого кусочка.

Торт Птичье молоко - рецепт домашний

Если у вас мало времени, или вы только начинаете осваивать кулинарию, выберите этот адаптированный метод приготовления. Без редких ингредиентов и сложных техник – с готовыми бисквитами и желатином вместо агара, вы быстро приготовите нежный десерт, который идеально подойдет для чаепития или праздника.

Для приготовления используйте следующие ингредиенты: два готовых бисквитных коржа, 150 граммов сливочного масла, 100 граммов сгущенного молока, пять яичных белков, 15 граммов желатина и 200 граммов сахара.

Как готовить:

  • Взбейте масло и сгущенку.
  • Отдельно взбейте белки с сахаром.
  • Желатин замочите и нагрейте, соедините с белковой массой.
  • Смешайте обе массы, выложите на корж, закройте вторым.
  • Охладите, украсьте по вкусу.

Этот десерт идеально подойдет даже новичкам в кулинарии. Упрощённый способ приготовления этой сладости позволяет быстро и без сложностей создать нежный, воздушный десерт, который впечатляет вкусом и видом.

Торт Птичье молоко с желатином

Не нашли агар-агар? Замените его желатином, который доступен в любом магазине. Он придаст суфле такую же нежную текстуру.

Такой торт с желатином получится таким же воздушным и легким, как и классический, но готовить его проще. Прекрасный вариант для тех, кто желает насладиться легендарным десертом без лишних сложностей.

Вам понадобятся следующие ингредиенты: пять яичных белков, двести граммов сахара, сто восемьдесят граммов сливочного масла, сто граммов сгущенного молока, пятнадцать граммов желатина, сто миллилитров воды, один бисквитный корж и восемьдесят граммов шоколада.

Приготовление:

  • Замочите желатин, затем растворите.
  • Белки взбить с сахаром.
  • Ввести остывший желатин, затем масляную смесь.
  • Выложите на бисквит, охладите.
  • Украсьте глазурью из шоколада.

С этим рецептом вы получите нежное суфле без лишних хлопот: желатин обеспечивает воздушную текстуру, а приготовление становится простым и понятным. Идеальный десерт для ваших близких!

Создавать этот десерт дома — это не только удовольствие, но и прикосновение к истории. Этот легендарный торт дарит вкус и атмосферу ностальгии. Попробуйте разные варианты, чтобы найти идеальный рецепт для праздника или уютного вечера.

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