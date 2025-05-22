Эксперт поделился пошаговой инструкцией, как разорвать контракт и в каких случаях это возможно.

Множество мужчин пошли служить в ВСУ по контракту, однако из-за полномасштабной войны покинуть армию и вернуться к обычной жизни стало намного сложнее.

Адвокат Сергей Литвиненко рассказал УНИАН, можно ли уволиться с военной службы по контракту по собственному желанию и какие способы существуют. Ранее мы рассказывали, как уволиться из армии мобилизованному.

Как разорвать контракт с ЗСУ - главные основания

По словам адвоката, все основания указаны в законе "О воинской обязанности и военной службе". В 26 статье отмечается, что основанием для увольнения со службы во время военного положения могут быть:

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состояние здоровья (если по заключению ВВК лицо признают непригодным или временно непригодными);

достижение предельного возраста для службы, то есть, если человеку исполнилось 60 лет;

наличие обвинительного приговора суда;

признание лица имеющим инвалидность 1 или 2 группы.

Кроме того, есть варианты, как разорвать контракт ЗСУ по семейным обстоятельствам. Так, от службы освободят, если:

есть трое и более детей;

оформлено опекунство над недееспособным человеком;

самостоятельно воспитывает ребенка или несовершеннолетнего/несовершеннолетнюю с инвалидностью 1 или 2 группы;

осуществляет постоянный уход за тяжелобольным родственником, за которым больше некому присматривать.

Отдельно рассмотрим, как это происходит в связи с ухудшением состояния здоровья.

Разрыв контракта по состоянию здоровья

Как отметил Литвиненко, если у военнослужащего есть подозрение на серьезное заболевание, из-за которого он не может продолжать службу, он должен написать рапорт на имя непосредственного командира с просьбой направить его на ВВК. Если военно-врачебная комиссия подтвердит наличие у военного болезни, которая не позволяет ему в дальнейшем проходить службу, он может обратиться с рапортом к командиру с просьбой уволить его со службы по состоянию здоровья и приложить к документу заключение ВВК.

"В моей практике были случаи, когда контрактника увольняли со службы из-за наличия рассеянного склероза (болезнь центральной нервной системы, - Ред.), в случае выявления онкологии и из-за потери конечностей во время службы", - добавил адвокат.

По его словам, уволить со службы могут и при наличии других серьезных проблем со здоровьем, в частности, заболеваний сердечно-сосудистой или дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, но все зависит от решения ВВК. Она должна определить степень тяжести течения болезни и в зависимости от этого принимать решение.

Подробно о болезнях, состояниях и физических недостатках, которые могут стать причиной для признания военного непригодным или временно непригодным к службе, написано в приказе Министерства обороны №402. Далее рассмотрим, как разорвать контракт с ЗСУ с помощью других оснований.

Как уволиться с ВСУ по семейным обстоятельствам

Разобравшись, можно ли уволиться с военной службы по контракту, перейдем к самому процессу.

Адвокат объяснил, что для этого военному нужно написать рапорт на имя непосредственного командира с просьбой уволить его со службы, например, по семейным обстоятельствам, а затем документ должны передать командиру воинской части. К рапорту обязательно нужно приложить документы, подтверждающие наличие таких семейных обстоятельств.

Если основанием для увольнения является наличие трех или более детей, то к рапорту надо приложить свидетельства о рождении, в которых будет указано, что именно этот военный является их отцом. Если же основание - осуществление опеки над недееспособным человеком, то добавить нужно решение суда о признании лица недееспособным и назначении военного опекуном.

"После подачи рапорта на расторжение контракта непосредственный командир военного должен проверить обоснованность оснований для увольнения со службы. Решение о судьбе военного должен принимать командир воинской части - именно он имеет право издавать приказ об увольнении контрактника со службы. Рапорты должны рассматривать в течение 30 дней. Именно в течение этого времени может решиться вопрос о расторжении контракта по семейным обстоятельствам", - рассказал Литвиненко.

Он добавил, что больше времени нужно на то, чтобы расторгнуть контракт по состоянию здоровья - примерно от 30 до 60 дней. Если военному откажут в удовлетворении рапорта, он имеет право обжаловать такое решение в суде. Если же в течение 30 дней контрактник не получил ответ на рапорт, он может подать его повторно или идти в суд с иском о признании противоправной бездеятельности командира воинской части и обязать его рассмотреть документы.

"В мирное время контракт с ВСУ позволяют расторгать по собственному желанию, однако во время действия военного положения такой возможности у военнослужащих-контрактников нет. Желающие расторгнуть контракт смогут это сделать после того, как действие военного положения завершится", - подытожил адвокат.

справка Сергей Литвиненко Управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс", адвокат Сергей учился в Национальной академии внутренних дел и Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. В 2012-2021 гг работал на руководящих должностях в органах Государственной налоговой службы Украины. С 2021-го по 2023 год возглавлял практику банкротства, административного права и процесса в юридической фирме. Сейчас управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс".

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