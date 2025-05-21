Марк Лэйдлоу понимает, что нужно дать дорогу молодым.

Марк Лэйдлоу, главный сценарист первых частей Half-Life, признался, что не вернулся бы к работе над третьей частью даже при личном приглашении от Valve.

В интервью IGN он рассказал, что время, когда он чувствовал в себе силы и актуальность, уже прошло. Даже в последние годы в студии он начал замечать, что больше мешает процессу, чем помогает, слишком скептически реагируя на идеи коллег:

"Даже когда я ещё работал в Valve, то начал чувствовать, что превращаюсь в старика, который всё отбраковывает".

Он подчёркивает: чтобы создавать сильную историю сегодня, нужно не только вдохновение, но и полное погружение в современные технологии и тренды. А сам он, по его признанию, давно отошёл от индустрии, не следит за проектами студии и даже не играл в Half-Life: Alyx.

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Лэйдлоу считает, что давать дорогу новым авторам - логичный шаг. Он говорит, что серия должна развиваться не под влиянием старых представлений, а через свежий взгляд от тех, кого эти игры когда-то вдохновили.

Ранее надежный инсайдер Valve заявил, что Half-Life 3 уже можно пройти. Есть вероятность, что релиз игры состоится уже этой зимой.

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