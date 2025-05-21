Есть всего шесть ситуаций, которые могут стать причиной для увольнения со службы.

Мобилизация военнообязанных мужчин в Украине происходит силами сотрудников ТЦК и СП, несмотря на то что представители этой структуры вообще не должны ловить уклонистов. Многие мужчины от 25 до 60 лет попадают в армию не по собственному желанию - доказательством этого стали многочисленные инциденты с ТЦК. На один из таких случаев отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов, узнав, что сотрудник ТЦК избил учителя, хотя у него была бронь, и сопротивления гражданский человек не оказывал.

Непрекращающаяся "бусификация" рождает в головах новоиспеченных военных мысль о том, как можно уволиться из армии, чтобы не попасть под СЗЧ. О том, каким путем можно это сделать законно - далее в материале.

Кто может уволиться из армии в военное время

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" четко регламентирует норму о том, кому и когда можно уволиться из армии. Законные основания перечислены во втором пункте четвертой части 26 статьи:

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по состоянию здоровья;

после освобождения из плена, если только военнослужащий не захотел служить дальше;

в случае сокращения штата и невозможности использования таких военнослужащих в армии (актуально для генералов).

Бывший депутат Киевоблсовета, адвокат Роман Симутин в комментарии УНИАН объяснил, по каким статьям можно уволиться из армии и какие основания используются чаще всего. По его словам, сейчас мобилизованные покидают ряды ВСУ, если они:

достигли максимального возраста пребывания на службе в армии (на данный момент это 60 лет);

имеют заключение от ВВК о непригодности к службе или о непригодности с повторным осмотром через полгода-год;

имеют статус лица с инвалидностью;

лишены свободы или имеют ограничение свободы по приговору суда вследствие совершения тяжких правонарушений;

должны ухаживать за женой или ребенком, у которых есть группа инвалидности;

имеют троих или более детей.

Адвокат говорит, что других возможностей, кроме как уволиться по состоянию здоровья из армии или по другой причине, одной из вышеперечисленных, нет. Демобилизация возможна только после окончания военного положения, а по собственному желанию увольнение из рядов ВСУ не предусмотрено.

Как уволиться из армии - пошаговая инструкция

Симутин озвучил четкий алгоритм, как можно уволиться из армии по закону и без проблем. По его словам, сначала нужно собрать документы, подтверждающие, что военнообязанный имеет право на увольнение со службы, в каждом случае речь идет о разных бумагах.

Затем лицу нужно подать рапорт об увольнении с военной службы на имя командира своей части. После этого человек должен ждать решения военного командования. Согласно закону "Об обращениях граждан", государственные органы должны рассматривать любой документ и предоставлять ответы в течение 30 дней.

Если гражданину разрешили уволиться со службы, он должен сдать вещи по обходному листу и может покинуть ряды армии. В том случае, если человеку безосновательно отказали в освобождении от службы, можно обжаловать решение в суде. Подавать иск в суд можно даже после того, как через 30 дней не был получен ответ на рапорт - в таком случае обжалуются безответственные действия.

справка Роман Симутин Адвокат Роман Симутин с 1994 по 2003 год служил в следственных подразделениях, а в 2000-2003 годы - занимался расследованием преступлений в сфере экономики. Депутат двух созывов: Броварского и Киевского областного советов в 2010 - 2020 годы. Сейчас занимается адвокатской практикой.

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