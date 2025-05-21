Один из разработчиков Baldur's Gate 3 назвал такое мнение "отвратительным".

Рэнди Питчфорд, руководитель Gearbox Software, был резко раскритикован после спорного высказывания о возможной цене Borderlands 4.

Отвечая фанату, обеспокоенному слухами о ценнике в 80 долларов, Питчфорд заявил: "Если ты настоящий фанат - ты найдёшь способ купить игру". Это заявление моментально вызвало волну негатива в соцсетях и игровом сообществе.

В попытке оправдать свои слова, Питчфорд сослался на собственный опыт: мол, в 1991 году он сам купил игру на Sega Genesis за 80 долларов и ничуть не пожалел. Однако многие напомнили, что тогда он был сыном высокопоставленного сотрудника американской разведки и вряд ли сталкивался с финансовыми трудностями.

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Одним из первых на слова Питчфорда отреагировал Майкл Доус, директор по издательской деятельности Baldur's Gate 3. В соцсетях он написал:

"Инфляция - реальность, и увеличение цен иногда оправдано. Но говорить, что "настоящие фанаты найдут способ" - это отвратительно. Это предполагает, что ваша игра важнее, чем способность человека прожить день или купить себе еду".

Доус также подчеркнул, что фанат - это не тот, кто покупает любую игру любой ценой, а тот, кто искренне интересуется, следит и поддерживает проект независимо от финансовых вложений. Он добавил, что даже если бы Baldur’s Gate 3 стоила 80 долларов, студия бы никогда не призывала людей искать способ купить её любой ценой.

Ранее бывший глава Playstation Шухей Йошида заявлял, что игры по 70-80 долларов - отличная сделка.

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