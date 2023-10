А на следующей неделе можно будет забрать сиквел к ней.

В Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача. В преддверии Хэллоуина администрация магазина дарит геймерам одну из лучших хоррор-игр всех времен.

Речь идет о The Evil Within, духовном наследнике не менее культового Resident Evil. Игра рассказывает о злоключениях детектива Себастьяна Кастелланоса в мире монстров и кошмаров. Уничтожать монстров грубой силой здесь не получится, поэтому игрокам придется проявлять смекалку.

Сама игра вышла еще в 2014 году и помимо хоррор-составляющей обратила на себя внимание своим хитросплетенным сюжетом, для понимания которого недостаточно было просто пройти игру – нужно было уделить внимание всему бэкграунду игры. В Steam у The Evil Within 84% положительных отзывов.

Также в магазине всю неделю будут раздавать Eternal Threads – головоломку от первого лица об управлении временем, выборе и его последствиях. В том же Steam у нее внушительные 89% положительных отзывов.

Оба проекта будут доступны бесплатно до вечера 26 октября. А через неделю в раздачу пойдут Tandem: a Tale of Shadows и The Evil Within 2.

А уже завтра выходит Marvel’s Spider-Man 2, который журналисты оценили в 91 балл из 100. Судя по обзорам, Insomniac Games и Sony выпустили не только одну из лучших игр года, но и одну из лучших игр про супергероев в принципе.

Помимо Spider-Man 2, до конца октября выйдут такие ожидаемые игры, как Alan Wake 2, Ghostrunner 2, Super Mario Bros. Wonder и Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1.

Вас также могут заинтересовать новости: