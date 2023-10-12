А через неделю можно будет забрать The Evil Within, один из лучших хорроров десятилетия.

В фирменном магазине Epic Games на этой неделе можно бесплатно получить сразу две игры. Причем, как это редко бывает с бесплатными раздачами, сразу оба тайтла заслуживают внимания.

Первый проект из раздачи – Blazing Sails. Это динамичная PvP-игра о пиратах, где нужно сражаться за выживание, а также исследовать различные локации в поисках сокровищ. В Steam у тайтла 89% положительных отзывов.

В настоящее время проект находится в раннем доступе и пока неизвестно, когда состоится полноценный его релиз. А пока игрушку можно бесплатно добавить в личную библиотеку.

Также в магазине раздают Q.U.B.E. Ultimate Bundle – это набор, состоящий из двух головоломок от первого лица, а также всех вышедших к ним дополнений. Многие сравнивают ее с Portal – главной пространственной головоломкой в индустрии.

Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 19 октября. А через неделю в магазине будут дарить Eternal Threads и The Evil Within – очень атмосферный и качественный экшен-хоррор, достойный быть шедевром и классикой жанра.

Этот октябрь завалит нас игровыми релизами. Каждый найдет что-то свое: от долгожданных сиквелов до игр по комиксам и мультсериалам. Одним из самых ожидаемых проектов считается психологический триллер Alan Wake 2 от Remedy. Дополнительным стимулом для украинских игроков будет то, что игра получит официальную украинскую локализацию.

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