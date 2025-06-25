Геймдиректор Тимон Смектала начал переживать, когда понял, что игроки ждали полноценный ремастер.

Techland готовится выпустить бесплатное обновление Retouched для оригинальной Dying Light, оно выйдет 26 июня на всех платформах.

Обновление приносит серьёзные изменения во внешний вид и звук игры. Серьёзно подтянули текстуры, тени и освещение.

Как пояснил креативный директор серии Тимон Смектала, после январского анонса многие восприняли апдейт как полноценный ремастер, что заставило его понервничать. Но студия подчёркивает, что это не переиздание, а попытка выжать максимум из оригинала.

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Команда вручную пересмотрела практически все ассеты на карте. Как говорит ведущий 3D-художник проекта Кшиштоф Кнефель, он буквально прошёлся по всей карте в поисках моделек, которые можно было бы улучшить.

Обновили и звук. Композитор оригинальной игры Павел Блашчак написал новые композиции. Также изменили амбиент, звуки окружения, улучшили отклик при попаданиях и взаимодействии с врагами.

Все улучшения станут доступны бесплатно. Techland заверяет, что обновление не увеличит нагрузку на ПК, владельцы слабых систем могут не беспокоиться.

Ранее мы рассказывали, что на Summer Game Fest 2025 студия Techland представила дату релиза Dying Light: The Beast, спин-оффа серии с Кайлом Крейном в главной роли.

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