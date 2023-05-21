Эту сборку FromSoftware использует исключительно для внутренних потребностей.

Релиз Bloodborne на ПК уже успел стать мемом. В Сети было столько спекуляций и "утечек" на эту тему, что их невозможно даже пересчитать. Однако самым надежным информатором касательно планов FromSoftware всегда был блогер и датамайнер Лэнс Макдоналд. Недавно он обнаружил доказательство существования ПК-версии Bloodborne, вот только ее никогда не выпустят в продажу.

В серии публикаций в Twitter Макдоналд указал на скриншоты из дополнения The Old Hunters к Bloodborne от художника по окружению FromSoftware Маркоса Доменека. Названия этих изображений содержат строчку SPRJ-win64. Она появляется, когда снимки создают в отладочном меню в ПК-версии игры.

Отсюда напрашивается вывод, что у FromSoftware есть полноценная сборка Bloodborne для ПК, в которую входит и дополнение The Old Hunters. На скриншотах также присутствует значок загрузки в углу. Символ реализован только в полной версии игры. То есть Доменек использовал именно ее, а не раннюю сборку под названием Project Beast.

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Другая информация от Макдоналда по поводу ПК-версии

Ранее блогер утверждал, что в приватной обстановке видел Bloodborne, запущенную на Windows 7. Это было еще в 2014 году. Тогда FromSoftware использовала сборку для персональных компьютеров для внутренних целей.

Теперь, судя по доказательствам из скриншотов, у студии есть готовый вариант Bloodborne для ПК. Вот только он продолжает применяться исключительно для потребностей разработчиков.

Макдоналд никогда не слышал о реместере игры для персональных компьютеров и считает, что FromSoftware не собирается выпускать внутреннюю сборку в качестве полноценного порта.

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