Изначально нейросети должны были рисовать портреты учёных в игре.

Анонс Jurassic World Evolution 3 на Summer Game Fest 2025 в целом прошёл хорошо, но кое-что всё же вывело игроков из себя.

Внимательные пользователи высмотрели на странице в Steam пометку о том, что портреты учёных в игре нарисовал искусственный интеллект. Очевидно, что сделано это в целях экономии на художниках, что сильно не понравилось аудитории. Некоторые игроки даже заявляли, что теперь не будут покупать проект.

Разработчики из Frontier оперативно отреагировали на обсуждение и решили ситуацию в пользу игроков: студия отказалась от услуг нейросетей:

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"Мы отказались от использования генеративного ИИ для создания портретов ученых в Jurassic World Evolution 3 после получения первых отзывов. Команда продолжает усердно работать над игрой и с нетерпением ждет ее запуска 21 октября".

Впрочем, не все игроки разделяют мнение о таком радикальном решении. Например, на Reddit началось обсуждение, что использование ИИ при разработке - повсеместное явление, и это позволяет разработчикам экономить силы и время, которые понадобятся для более важных аспектов игры.

Релиз Jurassic World Evolution 3 запланирован на 21 октября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее Activision подтвердила, что использовала генеративный ИИ в разработке Call of Duty: Black Ops 6. Компания использует нейросети для ассетов и внутриигровых артов.

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