PlayStation 2 вышла в Японии в марте 2000-го, а в Северной Америке в октябре того же года.

Специалисты визуализировали рейтинг самых популярных игровых консолей за всю историю, охватывающий различные поколения приставок. Инфографика представлена на портале Visual Capitalist.

Ее создали на основе данных о продажах, полученных от аналитической компании Statista, а также других источников. Были использованы данные по состоянию на март 2025 года.

Как и стоило ожидать PlayStation 2 компании Sony, лидирует с показателем в 160 миллионов проданных устройств.

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Приставка вышла в Японии 4 марта 2000 года, а в Северной Америке 26 октября 2000 того же года. PS2 выпускалась почти 13 лет, что стало одним из самых длинных жизненных циклов в истории игровой индустрии.

Отметим также, что Sony принадлежит пять из восьми мест в списке, что свидетельствует об инновационном подходе и удачной маркетинговой стратегии.

На втором месте в рейтинге находится универсальная консоль Switch компании от Nintendo с показателем в 152 миллиона проданных единиц. Единственной консолью Microsoft, вошедшей в число лидеров, остается Xbox 360.

Игровые консоли - последние новости

Ранее Sony опубликовала отчет за прошлый финансовый год. Компания сообщила о продаже 2,8 миллиона PlayStation 5.

Всего с момента выпуска PS5 в 2020 году было продано 77,8 миллиона консолей. Это на 1,2 миллиона меньше, чем за аналогичный период жизни PlayStation 4.

Также сообщалось, что Sony будет выпускать по крайней мере по одному эксклюзиву в год "в нужное время и на должном уровне качества".

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