Актриса Саманта Беар, озвучившая Карлах в Baldur’s Gate 3, поделилась впечатлениями от общения с фанатами игры. Ей показалось, что культ вокруг игры от Larian ощущается абсолютно везде.

В интервью PC Gamer она рассказала, что на фанатских встречах люди не просто благодарят её за работу, а буквально исповедуются, подробно рассказывая о принятых решениях в игре и о том, как планируют "искупить грехи" в следующем прохождении: "У каждого была своя история, и они приходят ко мне за столик на ивентах, делятся ей, как на исповеди".

Не обошлось и без упоминания более откровенной части фанатского контента. Беар призналась, что знает о существовании тысяч фанфиков, включая эротические тексты, в которых фигурирует Карлах (сейчас их около 3178 на Archive of Our Own): "Я осведомлена. Я не читаю, но я в курсе. Я же человек, и я в интернете".

При этом она подчёркивает, что не столько масштаб маркетинга, сколько именно сила комьюнити сделала Baldur’s Gate 3 настоящим культурным феноменом. По её словам, даже её парикмахер, который не играет в игры, знает, кто такая Карлах.

Ранее Саманта Беар рассказала, что ей надоело, что её знают только за роль Карлах. Недавно её пригласили в проект, где попросили ещё раз сыграть героиню с типажом Карлах, но игра закрылась.

