Под удар попал даже оригинальный композитор игры.

YouTube временно удалил с канала композитора Genshin Impact Ю-Пэна Чэня трек Slight Distress, из-за жалобы на нарушение авторских прав.

Проблема в том, что страйк на музыку подал не правообладатель, а малоизвестный рэпер Roshi, который сам использовал этот саундтрек в своих видео.

Roshi оформил жалобы от имени лейбла UMG на всех пользователей, использовавших Slight Distress в роликах, включая оригинальный канал композитора. Ютуб, как обычно, среагировал автоматически: видео с треком удалили без предварительной проверки. Позже его вернули, но история моментально разлетелась по соцсетям.

Видео дня

Roshi якобы использовал мелодию Чэня как фон для своего рэпа, а затем начал массово рассылать жалобы на всех, кто выкладывал оригинал или делал на него ремиксы. Среди пострадавших - ряд блогеров и музыкантов из сообщества Genshin Impact, которым пришлось либо удалять видео, либо переделывать контент.

Ранее мы рассказывали, что все игроки Genshin Impact в США должны подтвердить свой возраст, иначе аккаунт заблокируют. Не так давно американским подросткам младше 16 лет запретили покупать лутбоксы в игре без согласия родителей.

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