Кроме того, разработчики наконец-то начали полноценную работу над A-Life.

GSC Game World выпустила патч 1.5 для Stalker 2: Heart of Chornobyl. Обновление добавило в игру больше глубины и наконец-то дало больше воздуха моддерам.

Одна из ключевых фич - работающая система A-Life. Теперь поведение персонажей в Зоне не ограничивается только тем, что видит игрок, а мир живёт своей жизнью даже за пределами экрана. Также NPC больше не будут внезапно появляться у вас под носом.

В боевой системе тоже есть изменения. Добавили две новые пушки - пистолет и винтовку, а ещё одну аномалию - электрический водяной вихрь. Ещё добавили обещанную частичную перезарядку: теперь оружие будет "запоминать" на каком этапе прервалась анимация перезарядки.

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Также теперь можно собирать части тел мутантов и продавать их. Интерфейс тоже подтянули: схрон стал удобнее за счёт увеличенного окна.

Игра получила официальную поддержку модов - через Steam Workshop и mod.io. Для этого студия выпустила набор инструментов Zone Kit, позволяющий сообществу создавать свои сценарии, карты и механики.

Патч включает улучшения в ИИ врагов, доработки баланса оружия, правки в производительности и совместимость с экранами 21:9 и 32:9. Полный список правок опубликован в блоге разработчиков.

Ранее мы рассказывали, что Гейб Ньюэлл прошёл Stalker 2 уже три раза и собирается в четвёртый. После того как создатель Steam посмотрит все концовки, он собирается решить, во что играть дальше.

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