Всего в игре уже забили 55 миллионов голов.

Студия Sloclap отчиталась о новом достижении - аркадный спортивный экшен Rematch привлёк более трёх миллионов игроков. Игра вышла 19 июня, а за последние сутки пиковый онлайн в Steam составил более 78 тысяч человек.

По данным разработчиков, с момента релиза пользователи провели 11.8 миллионов матчей, забили 55.6 миллионов голов, совершили 33.5 миллионов результативных передач и отразили 69.1 миллион ударов.

Проект доступен на всех актуальных платформах, но пока не поддерживает кроссплей, что остаётся одним из главных нареканий со стороны игроков.

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Rematch - это командная игра 5 на 5, в которой спортивные элементы сочетаются с механиками из файтингов. Sloclap, ранее разработавшие Sifu и Absolver, перенесли в новую игру свой опыт в боевых системах: в матчах важны тайминг, контроль пространства и точность действий между игроками.

Ранее мы рассказывали, что онлайн Playstation 5 впервые превысил онлайн Playstation 4. Ещё год назад количество владельцев консолей было равным.

Кроме того, недавно фанаты Star Wars Battlefront 2 устроили флешмоб и поставили новый рекорд по онлайну. В игру одновременно играли 18 тысяч человек.

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