Летом 2022 года разработку перезапустили в четвертый раз.

Новая часть культовой серии BioShock попала в производственный ад. Летом 2022 года разработку перезапустили четвертый раз, однако в команде Cloud Chamber все еще наблюдается множество проблем.

Такой информацией поделился инсайдер Oops Leaks в своем личном микроблоге. Он написал: "Летом 2022 года проект был перезагружен в четвертый раз. Постоянные изменения в командах разработчиков и концепциях не сулят ничего хорошего для будущего серии. Сеттинг, вероятно, останется прежним, но игра в настоящее время кардинально переписывается".

По словам информатора, в студии Cloud Chamber плохо структурирована работа. Многие задания выполняются контрактными сотрудниками, а потом их переделывают менее квалифицированные штатные специалисты. Последним часто не хватает опыта, хотя в требованиях обычно указано от 3 до 7 лет стажа. Почему такие люди попали на должности, непонятно.

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На этом проблемы не закончились. Квебекский закон "Билль 96", обязывающий вести дела на французском языке, добавил Cloud Chamber неприятностей. А сценаристы студии за все время разработки не смогли написать достойный сюжет. Как сообщил Oops Leaks, это и стало главной причиной очередной перезагрузки.

Другая информация от инсайдера

На каждой из итераций новой BioShock менялся антураж. Например, в двух предыдущих версиях пользователей планировали отправить в города-близнецы и арктическое поселение.

Спустя год после четвертой перезагрузки ситуация вроде нормализовалась. В последнем отчете Take-Two Interactive упоминалось, что игру все еще планируют выпустить в 2025 финансовом году, а торговую марку Cloud Chamber продлили.

Однако инсайдер считает, что продолжение BioShock по-прежнему находится в производственном аду. И если игру не анонсируют этим летом, она не выйдет к упомянутому сроку.

"Плохое управление, неуверенность в финансовом успехе и сомнительные решения персонала — вот причины, по которым разработка этой игры идет так сложно и занимает так много времени. Отсутствие каких-либо значимых обновлений или анонсов только создает еще большую путаницу относительно будущего игры", — подытожил Oops Leaks.

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