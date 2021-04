Владельцы PS4 и PS5 получат в игре уникальные скины с героями платформера Ratchet & Clank.

Популярную многопользовательскую игру Among Us выпустят на консоли PlayStation. Релиз состоится уже в этом году.

Об этом стало известно во время трансляции State of Play, которая прошла в ночь с 29 на 30 апреля.

Пользователи PS4 и PS5 получат в Among Us эксклюзивные скины Рэтчета и Кланка – героев одноименной серии платформеров. При этом играть в Among Us владельцы консолей PlayStation смогут вместе с пользователями других платформ. Разработчики реализуют кроссплей.

Трейлер Among Us

Подробней про Among Us

Among Us вдохновлена ролевой игрой "Мафия", но выполнена в научно-фантастических декорациях. Действия разворачиваются на борту космического корабля, где игроки в роли членов экипажа пытаются найти предателя в своих рядах.

Игра вышла в 2018 году, но неожиданную популярность получила только в 2020-м. После этого Among Us выпустили на Nintendo Switch, а вскоре портируют на PS4 и PS5.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов