Разработчики поделились подробностями нового платформера и раскрыли имя загадочного персонажа.

Студия Insomniac Games выпустила новый геймплейный трейлер предстоящего платформера Ratchet & Clank: Rift Apart. В нем авторы подробней рассказали про загадочную девушку-ломбакса. А также раскрыли ее имя.

Новый геймплейный трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

По словам разработчиков, девушку-ломбакса зовут Ривет. Она боец сопротивления из другого измерения, где коварный император Нефариус объявил охоту на всю органическую жизнь.

Также в Insomniac Games сообщили, что автором саундтрека для Rift Apart стал Марк Мазербо – основатель группы DEVO и композитор фильма "Тор: Рагнарек".

Кроме того, авторы представили расширенное цифровое издание игры, в которое войдут пять комплектов брони, артбук и многое другое.

Больше подробностей о Ratchet & Clank: Rift Apart и другие предстоящие игры для PlayStation 5 можно будет узнать 30 апреля на новой трансляции State of Play. Она начнется в 00:00 по киевскому времени.

Что известно о Ratchet & Clank: Rift Apart

По сюжету подлый доктор Нефариус нашел устройство для путешествия в альтернативные измерения, а главные герои – Рэтчет и Кланк оказались разлучены. В процессе игры они будут искать друг друга, исследовать новые миры, познакомятся с новым персонажем и найдут разнообразное уникальное оружие.

Одна из особенностей игры – практически бесшовный мир. Благодаря сверхбыстрому накопителю

Также платформер будет использовать и другие особенности PS5, среди которых 3D-звук, улучшенная вибрацию и адаптивные триггеры контроллера DualSense.

Игра выйдет 11 июня только на PlayStation 5.

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Автор: Сергей Коршунов