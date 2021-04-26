Студия Insomniac Games выпустила новый геймплейный трейлер предстоящего платформера Ratchet & Clank: Rift Apart. В нем авторы подробней рассказали про загадочную девушку-ломбакса. А также раскрыли ее имя.
Новый геймплейный трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart
По словам разработчиков, девушку-ломбакса зовут Ривет. Она боец сопротивления из другого измерения, где коварный император Нефариус объявил охоту на всю органическую жизнь.
Также в Insomniac Games сообщили, что автором саундтрека для Rift Apart стал Марк Мазербо – основатель группы DEVO и композитор фильма "Тор: Рагнарек".
Кроме того, авторы представили расширенное цифровое издание игры, в которое войдут пять комплектов брони, артбук и многое другое.
Больше подробностей о Ratchet & Clank: Rift Apart и другие предстоящие игры для PlayStation 5 можно будет узнать 30 апреля на новой трансляции State of Play. Она начнется в 00:00 по киевскому времени.
Что известно о Ratchet & Clank: Rift Apart
- По сюжету подлый доктор Нефариус нашел устройство для путешествия в альтернативные измерения, а главные герои – Рэтчет и Кланк оказались разлучены. В процессе игры они будут искать друг друга, исследовать новые миры, познакомятся с новым персонажем и найдут разнообразное уникальное оружие.
- Одна из особенностей игры – практически бесшовный мир. Благодаря сверхбыстрому накопителю
- Также платформер будет использовать и другие особенности PS5, среди которых 3D-звук, улучшенная вибрацию и адаптивные триггеры контроллера DualSense.
- Игра выйдет 11 июня только на PlayStation 5.