Теперь версия игры для будет PS5 весить всего 25 ГБ.

Call of Duty, давно ставшая мемом из-за чудовищных размеров установочных файлов, похоже, наконец-то станет "полегче".

Датамайнеры обнаружили в базе Playstation, что с выходом ближайшего обновления приложение Call of Duty на PS5 и PS4 сократит объём HQ-файлов более чем на 100 ГБ.

На Playstation 5 размер базы уменьшится с 126 ГБ до всего 25.77 ГБ, то есть игроки освободят больше сотни гигабайт на SSD. На PS4 изменения не столь радикальны, но тоже заметны: версия 1.78 весила около 81 ГБ, а после апдейта 1.80 займёт 62 ГБ.

Call of Duty годами съедала огромные куски хранилища. Особенно это будет ощутимо на PS5, где освободившееся место позволит держать больше игр на диске без постоянного жонглированиями удалениями игр.

Ранее мы рассказывали, что на Gamescom 2025 показали новый трейлер Call of Duty: Black Ops 7. В трёхминутном ролике, где уже традиционно играет музыка "Металлики", показали первый геймплей новой части.

Кроме того, недавно стало известно, что EA собирается выпускать новые части Battlefield каждый год. Компания сделает три студии, каждой из которых потребуется 3 года на разработку одной игры.

