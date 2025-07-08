Call of Duty: WW2 убрали из продажи на ПК из-за хакеров, которые троллили игроков

Хакеры открывали на компьютерах игроков блокноты и меняли обои на рабочем столе.

Activision временно убрала Call of Duty: WW2 из PC Game Pass спустя всего несколько дней после релиза. Игроки начали массово жаловаться на опасную уязвимость, связанную с удалённым выполнением кода. С помощью этого эксплойта хакеры могут получить доступ к компьютеру игрока.

Проблема затронула именно версию из Microsoft Store, в Steam или Battle.net такой уязвимости нет. Тем не менее, запускать игру сейчас всё равно не стоит. С помощью удалённого выполнения кода хакеры могут внедрить шпионское ПО, вырубить компьютер или получить доступ к персональным данным.

Один из примеров - стример Wrioh, который показал, как прямо во время матча у него зависает экран, появляются окна блокнота, а обои на рабочем столе меняются на фото неизвестного мужчины. Позже выяснилось, что на скриншоте - один из адвокатов, которого Activision нанимала для борьбы с читерами.

Видео дня

Другой пользователь, LasagneManne, утверждает, что ему даже предлагали купить эту RCE-уязвимость в составе софта с классическими читами.

По словам экспертов из VX-Underground, в видео Wrioh может демонстрироваться запуск удалённого админ-инструмента (RAT) или вируса-шифровальщика. К счастью, добавляют они, пока что злоумышленники просто троллят людей, не воруя данные в больших масштабах.

Activision пока ограничилась лишь формулировкой, что Call of Duty: WW2 "временно выведена в офлайн" на ПК для расследования проблемы.

Ранее мы рассказывали, что в Call of Duty: Black Ops 6 добавят скины Бивиса и Баттхеда. Облики стали доступны 5 июля.

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