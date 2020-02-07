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В сети появились подробности и скриншоты мобильной игры по Crash Bandicoot (фото)

13:48, 07 февраля 2020
Игры
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У Crash Bandicoot появится мобильная версия / playstation.com

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По его словам, реклама игры появилась в Facebook и была доступна только пользователям из Бразилии. Официального анонса пока не было.

Если верить описанию, мобильная версия Crash Bandicoot будет раннером, где герой будет прыгать, скользить, уворачиваться от ящиков со взрывчаткой, собирать фрукты, а игрок - управлять им с помощью свайпов. 

Кроме того, в мобильной игре можно будет построить базу, где игрокам предстоит открывать здания, собирать оружие, выращивать урожай и ремонтировать ракету для полета на космическую станцию.

Напомним, компания Nintendo заработала больше миллиарда долларов на мобильных играх.

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