Основную прибыль обеспечили пользователи из Японии и США.

Компания Nintendo заработала больше миллиарда долларов на мобильных играх. Об этом в своем отчете сообщила аналитическая компания Sensor Tower.

По данным аналитиков, большую часть дохода компании принесла игра Fire Emblem Heroes. Она заработала $656 млн. На втором месте Animal Crossing: Pocket Camp – $131 млн. А на третьем – Dragalia Lost $123 млн.

Меньше всего прибыли принесли игры из серии Super Mario. Так головоломка Dr. Mario World принесла разработчикам всего $4,8 млн. При этом две другие игры про легендарного водопроводчика оказались лидерами по количеству скачиваний. Игру Super Mario Run скачали 244 млн раз, а Mario Kart Tour — 144 млн раз.

В целом шесть мобильных игр Nintendo скачали в сумме 452 млн раз в App Store и Google Play.

В Sensor Tower отметили, что больше всего на мобильные игры от Nintendo потратили жители Японии – $581 млн. За ними расположились пользователи из США, которые принесли компании $316 млн.