Facebook купила компанию, которая занимается "облачным" геймингом

Сумма сделки – $78 миллионов.

Facebook приобрела компанию PlayGiga, которая занимается «облачным» геймингом. Сумма сделки составила $78 миллионов.

Как сообщает портал CNBC, в Facebook отказались разглашать детали, а только подтвердили сделку. «Мы рады приветствовать PlayGiga в команде Facebook Gaming», – сообщили в компании.

В самой же PlayGiga поблагодарили партнеров и клиентов за поддержку и заверили, что продолжат работать над развитием «облачных» технологий. «Мы рады сообщить, что команда PlayGiga движется к чему-то новому. Теперь мы продолжим работу над облачным геймингом с новой миссией», - говорится в сообщении компании.

Компания PlayGiga находится в Мадриде и предоставляет сервисы «облачного» гейминга для смартфонов и других устройств на территории Испании, Италии, Аргентины и Чили. В будущем фирма планирует осваивать страны Ближнего Востока. Всего в ее активах свыше 300 игр, включая такие проекты, как Mad Max, Rise of the Tomb Rider, Batman Arkham, Life is Strange и другие.