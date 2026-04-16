В вагоне 'Укрзализныци' родился ребенок: поезд экстренно остановили в Фастове

Пассажирка родила мальчика прямо во время поездки, на перроне уже ждали медики.

Утром поезд по маршруту Ивано-Франковск – Черкассы был вынужден сделать внеплановую остановку в Фастове. Причиной стало рождение ребенка прямо во время поездки. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале.

"Мальчик родился перед самым прибытием в Фастов. Поездная бригада вместе с пассажирами оказывала необходимую домедицинскую помощь. Состояние мамы и ребенка на момент высадки – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что утром поезду №44 из Ивано-Франковска в Черкассы потребовалась вынужденная остановка в Фастове. В УЗ отметили, что такие остановки сейчас не редкость из-за угрозы дронов, но на этот раз повод был значительно приятнее.

Уже через 3 минуты команда парамедиков, которые ожидали на перроне после предупреждения начальника поезда, приняла из 12-го вагона счастливую семью с +1 маленьким пассажиром.

Как писал УНИАН, глава УЗ Александр Перцовский сообщил, что из-за вражеских российских атак на пассажирские поезда в "Укрзализныце" изменили протоколы безопасности. Теперь поезда могут останавливать, а пассажиров эвакуировать, чтобы сохранить жизнь.

С 1 апреля льготные билеты для пассажиров с инвалидностью можно приобрести онлайн без обращения в кассу. Раньше для этого нужно было ехать на вокзал. А это создавало дополнительные трудности для пассажира.

С 8 апреля студенты получили возможность приобретать льготные билеты на пригородные поезда и City Express непосредственно в приложении "Укрзализныци".

Вас также могут заинтересовать новости: