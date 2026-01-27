Россияне в 2025 году вдвое чаще сталкивались с длительными задержками авиарейсов из-за дронов

Главной причиной задержки рейсов оставались ограничения работы аэропортов из-за угроз атак дронов.

В России количество авиарейсов, задержанных на три часа и более, в 2025 году выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на данные расчетов, сделанных "АльфаСтрахованием".

Отмечается, что свыше 4,5 миллиона пассажиров ожидали вылета более трех часов. При этом в статистике не учитываются рейсы, которые были по тем или иным причинам отменены.

В прошлом году каждый восьмой авиарейс задерживался с вылетом на час и более. Доля рейсов, вылетевших по расписанию с задержкой до 15 минут, упала за год с 71% до 59%. Главной причиной задержки рейсов оставались ограничения работы аэропортов из-за угроз атак дронов.

Однако в России избежали еще большего роста длительности задержек из-за распространения практики частичного, а не полного ограничения воздушного пространства. В таких случаях аэропортам разрешают выпускать или принимать самолеты по определенному безопасному курсу.

Российская гражданская авиация - главные проблемы

Ситуация в гражданской авиации в России постепенно становится критической. В ноябре 2025 года в РФ экстренно посадили самолет со 160 пассажирами на борту.

19 января стало известно, что авиакомпании в РФ расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в этом году. Речь идет о девяти самолетах Ту-204/214, один Ан-148 и два Ил-96. По оценкам специалистов, им может быть до 30 лет.

В январе также сообщалось, что российские авиакомпании без предупреждения начали перевозить пассажиров гражданских рейсов в грузовых самолетах.

