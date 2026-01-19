Будут летать на аварийном хламе: Россия расконсервирует 'древние' самолеты

По оценкам специалистов, этим крылатым машинам может быть до 30 лет.

Российские авиакомпании расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026 году. Об этом сообщают российские СМИ.

Речь идет о самолетах разных типов – девять Ту-204/214, один Ан-148 и два Ил-96. По оценкам специалистов, этим машинам может быть до 30 лет.

Процесс их восстановления стартовал в 2022 году. На данный момент 10 из 12 пассажирских и грузовых самолетов уже возвращены в эксплуатацию и используются различными заказчиками. Среди получателей – довольно известная российская компания Red Wings.

Видео дня

В 2026–2027 годах эксплуатантам будут переданы еще два восстановленных Ту-204.

Расконсервируются не только российские, но и западные воздушные суда. В ближайшем будущем Россия может запустить на маршруты один восстановленный двухпалубный Boeing 747. В процессе реконструкции находится еще один аналогичный борт.

Реконструкцию Boeing 747 могут проводить в дружественных к РФ странах, например в Иране, где есть соответствующая техническая база и специалисты. Предполагается, что восстановить самолеты будет относительно просто, ведь комплектующие для них выпускались массово.

Отметим, что по данным Росавиации, по состоянию на октябрь прошлого года парк 76 российских авиакомпаний, выполняющих 99% полетов, составляет 1135 воздушных судов (67% из них являются самолетами иностранного производства).

В состоянии летной годности на октябрь 2025 года находилось 1088 самолетов.

Российская гражданская авиация: главные проблемы

Ситуация в гражданской авиации РФ постепенно становится критической. Ранее СМИ сообщали, что в ближайшие пять лет российские авиакомпании потеряют не менее 200 западных пассажирских самолетов – примерно треть парка Airbus и Boeing.

Из-за санкций нет ни запчастей для этих самолетов, ни соответствующего обслуживания. Из-за этого растет риск новых катастроф и аварий.

Производство новых пассажирских самолетов в РФ полностью сорвано. После начала полномасштабной войны "Объединенная авиастроительная корпорация" построила лишь единицы пригодных к эксплуатации авиалайнеров, хотя планировала создать более ста.

Единственной надеждой для россиян остается помощь стран глобального Юга. Ранее УНИАН сообщил, что россияне продвигают совместное производство самолетов Superjet и Ил-114 вместе с Индией.

Вас также могут заинтересовать новости: