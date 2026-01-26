В ближайшие пять лет Российская Федерация может потерять 339 самолетов.

Российские авиакомпании начали перевозить пассажиров гражданских рейсов в грузовых самолетах. Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации.

Отмечается, что в Иркутской области пассажиры регулярного рейса пожаловались, что вместо пассажирского Ан-24 их без предупреждения пересадили в грузовой Ан-26. Люди, среди которых были дети, летели вплотную к грузу.

"Это не случайность, а симптом системного кризиса российской авиации. Санкции отрезали Россию от западных запчастей, сервисного обслуживания и комплектующих", - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что собственное производство не способно покрыть потребности. Новые самолеты Ил-114-300, которые должны были заменить устаревший авиапарк, до сих пор не прошли сертификацию, а сроки постоянно переносят.

Кроме того, даже в Росавиации признают, что в ближайшие пять лет страна может потерять 339 самолетов.

"Пассажиры в грузовых самолетах - наглядная иллюстрация того, как деградирует гражданская инфраструктура России под бременем войны и изоляции", - добавили в ЦПД.

Российская гражданская авиация: главные проблемы

Как сообщал УНИАН, ранее в России экстренно посадили самолет со 160 пассажирами на борту. Таким образом, ситуация в гражданской авиации в России постепенно становится критической.

Сообщалось, что в ближайшие пять лет авиакомпании РФ потеряют не менее 200 западных пассажирских самолетов, что составляет примерно треть парка Airbus и Boeing.

Уже 19 января стало известно, что авиакомпании в России расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в этом году. Речь идет о самолетах разных типов - девять Ту-204/214, один Ан-148 и два Ил-96. По оценкам специалистов, этим машинам может быть до 30 лет.

